قدم محامي أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ طلباً للنائب العام الكويتي لوقف حفل «ليلة حليم»، الذي يشارك فيه هاني شاكر وخالد سليم، بسبب عدم حصول الشركة المنظمة على موافقة الورثة لاستخدام اسم الفنان.

وأوضحت الأسرة في بيان صحفي أنها فوجئت بإعلان شركة «ليلة العمر» عن تنظيم حفلين باسم «العندليب» في 19 و21 ديسمبر 2025 دون أي تنسيق معها.

وأكد البيان أن التعاقد مع الفنانين لا يمنح الشركة حق استخدام اسم أو صورة عبدالحليم حافظ، مشدداً على أن الأسرة لم توقّع أي تفويض يسمح باستغلال تراث الراحل أو حقوقه الفكرية.

اتهامات بالتعدي على الحقوق الفكرية

واتهمت الأسرة الشركة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً بعد استخدامها اسم عبدالحليم وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدعاية دون إذن.

وأشار المحامي ياسر قنطوش إلى بدء اتخاذ إجراءات قانونية في الكويت، مع مخاطبة وزير الإعلام والثقافة، ورئيس دار الأوبرا، والنائب العام لوقف الفعالية، إلى جانب تحرك قانوني عاجل من المحامي الكويتي ناصر الصليلي.

واختتمت الأسرة بتأكيد عزمها على حماية حقوق الفنان الراحل، مع التعهد بإطلاع الجمهور على أي مستجدات.