ينهي مدربا الاتحاد والنصر بلان وجيسوس تحضيراتهما الفنية لمواجهة الكلاسيكو، بعد غدًا (الجمعة)، الساعة 9:00 مساءً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تشكّل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، اللذين يسعيان لحصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة الدوري.إذ سيجري المدربان مناورتين ختاميتين من أجل اعتماد النهجين الفنيين والتشكيلتين المناسبتين للمواجهة المرتقبة. وطالب بلان وجيسوس اللاعبين بالانضباط الفني في مباراة الكلاسيكو، وركّزا على تنفيذ اللاعبين الجوانب التكتيكية المطلوبة. ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث والانفراد بصدارة دوري روشن.وتشهد مواجهة الكلاسيكو تحدياً أوروبياً بين مدربي الاتحاد والنصر، الفرنسي بلان والبرتغالي جيسوس، إذ سبق أن جمعتهما 4 مواجهات في الموسم الماضي، حينما كان جيسوس يقود الهلال ضد المدرب الاتحادي بلان، إذ انتصر جيسوس في الدور الأول 3/‏‏1، وكسب بلان في الدور الثاني 4/‏‏1، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، وتفوق بلان على جيسوس بنتيجة 3/‏‏1، بضربات الترجيح في دور ربع النهائي بكأس الملك في الموسم الماضي، ونجح جيسوس في الفوز على بلان 1/‏2، في دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي الموسم الجاري.