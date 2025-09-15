في خميس مشيط وعلى ملعب نادي ضمك تحديداً كتب فريق نيوم تاريخاً جديداً وسطر أسمه بحروف من ذهب بتحقيقه الفوز الأول له في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد تفوقه على مضيفه ضمك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

دخل لاعبو نيوم اللقاء بثقة عالية بعد أن نالوا إعجاب المتابعين والمشجعين بعد ظهورهم الرائع في الجولة الأولى، وجاءت تشكيلة نيوم التي اختارها المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه كالتالي: ماكسيميانو (حارس مرمى)، عبدالملك العييري (محمد البريك)، أحمد حجازي (القائد)، ناثان زيزي، فارس عابدي، علي الأسمري، أمادو كوني (عباس الحسن)، لوتشيانو رودريغيز (عبدالعزيز نور)، سايمون بوابري، سعيد بن رحمة (أحمد عبده)، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي نيوم، باعتباره أول لاعب يسجل هدفاً لنيوم في دوري المحترفين في الدقيقة 30 بعد تمريرة من فارس عابدي ليسيطر لاكازيت على الكرة ويسددها قوية بقدمه اليسرى على يسار الحارس كيوين سيلفا (د:30)، ورغم عودة ضمك للقاء عن طريق خيسوس ميدينا (د:49)، إلا أن لاكازيت عاد للتألق مجدداً وتحصل على ركلة جزاء سددها بنفسه ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه نيوم (د:83)، لينتهي اللقاء بفوز نيوم بهدفين لهدف.

نيوم في أرقام

لعب 2

فاز 1

تعادل 0

خسر 1

له 2

عليه 2

نقاطه 3

ترتيبه 8