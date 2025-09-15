يدشّن ممثلا الوطن فريقا الاتحاد والأهلي، مساء اليوم (الإثنين)، مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2025-2026، إذ يحل الاتحاد ضيفاً على فريق الوحدة الإماراتي الساعة الـ7:00 مساءً على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية، فيما يستضيف الأهلي نظيره فريق ناساف الأوزبكي الساعة الـ9:15 مساءً، على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة.

يفتتح الاتحاد بطل الدوري والكأس مشواره بلقاء مضيفه فريق الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويطمح ممثل الوطن للفوز وتحقيق النقاط الثلاث بحثاً عن بداية قوية في البطولة القارية، ورغم غيابات بعض اللاعبين التي يشهدها الفريق وفي مقدمتهم قائد الفريق كريم بنزيما بداعي الإصابة ونغولو ⁠كانتي بداعي الإيقاف، إلا أن الفريق قادر على الفوز في ظل وجود أسماء بارزة محلية وأجنبية يتقدمهم ثلاثي المقدمة حسام عوار وموسى ديابي وستيفن بيرجوين، إضافة لرأس الحربة صالح الشهري.

فيما يدخل فريق الوحدة الإماراتي سعياً للفوز مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ويملك الفريق أسماء مميّزة، إذ يقود خط المقدمة المهاجم عمر خريبين وخلفه الثلاثي برناردو فولا ودوشان تاديتش وفاكوندو كروسيزكي، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس زايد الحمادي.

وعلى استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يستهل الأهلي مشواره للدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه فريق ناساف الأوزبكي، ويدخل ممثل الوطن هذا اللقاء سعياً للفوز وبداية قوية للمحافظة على لقبه، لا سيما أنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق اللقب في مقدمتهم إيفان توني ورياض محرز وجالينو والقادم الجديد إنزو ميلوت، فيما يخوض فريق ناساف الأوزبكي هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية مستفيداً من انسجام لاعبي الفريق الذي يتصدّر الدوري الأوزبكي.