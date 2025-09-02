المحكمة العليا في البرازيل ترفض الإفراج عن روبينيو

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، الطعن المقدم للإفراج عن لاعب كرة القدم الدولي السابق روبينيو الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي.وأعلنت المحكمة العليا أن القرار المتعلق بالمهاجم السابق لريال مدريد والمنتخب البرازيلي قد اتخذ بأغلبية الأصوات خلال جلسة افتراضية.ويقبع روبينيو في السجن منذ مارس 2024، في مدينة تريميمبي الواقعة على بُعد 150 كيلومترا من ساو باولو (جنوب شرق البرازيل).وقد أُدين بتهمة الاغتصاب الجماعي لفتاة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في نادٍ ليلي بمدينة ميلان الإيطالية. وتعود وقائع الحادثة إلى عام 2013، عندما كان روبينيو يلعب ضمن صفوف ميلان.ولا يسمح القانون البرازيلي بتسليم مواطني البلاد، وبعد عودة روبينيو إلى البرازيل أثناء محاكمته في إيطاليا عام 2017، طالبت العدالة الإيطالية بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده الأم. ووافقت السلطات القضائية البرازيلية على ذلك.وسلّم روبسون دي سوزا، وهو اسمه الحقيقي، نفسه حينها إلى السلطات البرازيلية. وكان محاموه قد قدّموا أكثر من طعن في محاولة لإلغاء قرار سجنه.ولطالما شدّد اللاعب على براءته، عازيا سبب إدانته إلى «العنصرية».