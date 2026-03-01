حقق النصر 12 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، في سلسلة تعد الأولى من نوعها منذ فبراير 2014، حين نجح الفريق في تسجيل 18 فوزاً متتالياً في واحدة من أبرز فتراته التاريخية.



ويؤكد هذا الرقم عودة الفريق إلى نسقه التصاعدي، بعدما فرض هيمنته محلياً وقارياً بأداء متوازن جمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، ليعيد إلى الأذهان نسخة 2014 التي كتبت فصلاً استثنائياً في سجل النادي.



السلسلة الحالية تعكس حالة الاستقرار الفني والانضباط التكتيكي داخل الفريق، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بمواصلة الانتصارات وتحويلها إلى ألقاب مع نهاية الموسم.



يذكر أن النصر حقق النصر فوزاً مستحقاً على مضيفه الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.