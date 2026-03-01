كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، عقب نهاية مواجهة الفريق الأخيرة أمام الشباب ضمن منافسات الدوري.



وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 10 أيام، على أن تتم متابعة حالته بشكل يومي لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.



ومن المنتظر أن يفتقد الفريق خدمات نيفيز في عدد من الحصص التدريبية القادمة، فيما يعمل الطاقم الطبي على تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن، خصوصاً في ظل حاجة الفريق لجهود جميع عناصره خلال المرحلة القادمة من الموسم.



ويُعد روبن نيفيز من الركائز الأساسية في تشكيلة الهلال، إذ يعتمد عليه المدير الفني سيموني إنزاغي بشكل كبير في تنفيذ خطته الفنية، لما يمتلكه من خبرة عالية وقدرة على ضبط إيقاع اللعب في منطقة الوسط، إلى جانب دوره القيادي داخل الملعب، ما يجعل غيابه مؤثراً في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.