بلغ لاعب النصر جواو فيليكس أعلى حصيلة مساهمات تهديفية في موسم واحد خلال مسيرته الكروية بقميص «العالمي»، بعدما وصل إلى 31 مساهمة، ليقدم النسخة الأكثر تأثيراً منذ انطلاقته في الملاعب الأوروبية.



وتفوق فيليكس على رقمه السابق المسجل مع بنفيكا في موسم 2018-2019، حين ساهم بـ28 هدفاً، في الموسم الذي شكل نقطة التحول الكبرى في مسيرته.



وفي منافسات دوري روشن السعودي، سجل النجم البرتغالي 22 مساهمة خلال 24 مباراة، بواقع 13 هدفاً و9 تمريرات حاسمة، ليؤكد قيمته كأحد أبرز ركائز الفريق هجومياً.



وخلال مواجهة الفيحاء التي كسبها النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، صنع هدفاً، وقدم أداءً متكاملاً توج بتقييم 7، في استمرار واضح لتألقه مع «العالمي» هذا الموسم.