يخوض النجم السعودي الدولي المحترف في نادي لانس الفرنسي سعود عبدالحميد مباراته الثانية مع فريقه أمام فريق لوهافر غداً الأحد عند الساعة 6:15 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في الدوري الفرنسي.وكان الظهير الأيمن سعود عبد الحميد شارك مع نادي لانس الفرنسي لأول مرة في تاريخه في الدقيقة 86 من مباراة فريقه ضد فريق أولمبيك ليون السبت 16 اغسطس الجاري في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2025/2026، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الفرنسي.يذكر أن سعود عبدالحميد انضم لنادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة قادماً من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.