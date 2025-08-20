قدم الفرنسي الشاب اينزو ميلوت أوراق اعتماده مبكراً ونجح في تشكيل الفارق الفني اللازم داخل صفوف الأهلي من المباراة الأولى، إذ أكد قيمته الفنية ونجح في أن يكون أحد الأسباب الرئيسية في فوز الأهلي العريض على القادسية بنتيجة (5-1) عندما سجل أحد الأهداف الخمسة وشكل مع فرانك كيسيه العمق اللازم في وسط الملعب، وقدم للرباعي جالينو ورياض محرز وفراس البريكان وايفان توني عدداً من التمريرات الحاسمة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع اينزو ميلوت مطلع أغسطس الجاري قادماً من شتوتجارت الألماني في صفقة كلفت الخزينة الأهلاوية نحو 30 مليون يورو.