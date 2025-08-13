حقق المنتخب السعودي لليوجاسانا إنجازًا تاريخيًّا في البطولة الآسيوية السادسة، بحصوله على 4 ميداليات ذهبية، وبرونزيتين، خلال مشاركته في بطولة آسيا السادسة بمدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نظمها الاتحاد الإماراتي للرياضة، تحت رعاية ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وتحت مظلة الاتحاد الآسيوي لرياضات اليوجا، والتي أُقيمت يومي 9-10 أغسطس الجاري.

وضمّت بعثة المنتخب كلًّا من الرئيس التنفيذي للجنة السعودية لليوجا أحمد الساعدي، وقصي الشريف (حكم دولي ورئيس اللجنة الفنية)، ومشاعل أكرم (حكم دولي) والمدربين: ريناد جمال خالد، وخالد الزهراني، واللاعبين هاني عشقي، عبدالله الزهراني، منيرة السليماني، سماهر المالكي، قصي حجازي، وبدر الغامدي.