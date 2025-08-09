تعيش الجماهير الاتحادية فترة الانتقالات الصيفية بقلق شديد، في ظل عدم تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين أجانب ومحليين حتى الآن، وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع الأندية ووكلاء اللاعبين بجدية للوصول معهم لمرحلة الحسم، ما يعطي مؤشراً خطيراً للموسم الكروي القادم، في ظل حاجة الفريق لتدعيم بعض المراكز المهمة بلاعبين ذوي كفاءة عالية، خصوصاً أن الأندية المنافسة كالهلال والنصر والأهلي تعمل على تدعيم صفوفها بصفقات محلية وأجنبية، ونجحت في إتمام الصفقات منذ وقت مبكر لضمان دخول العناصر الجديدة ضمن معسكرات الفرق الإعدادية تحضيراً للموسم الكروي القادم.

ويفتقد الاتحاد خدمات حارسه الصربي بريدراغ رايكوفيتش الذي أجرى عمليةً جراحيةً في توركو الفنلندية، بعد تعرُّضه لتمزُّقٍ في الوتر القريب من العضلة المستقيمة الفخذية اليمنى خلال لقاء الشباب، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الفائت، ويعاني الفريق من ضعف مستوى في مركز الظهير الأيمن، وتراجع مستوى البرازيلي فابينهو وحسام عوار.