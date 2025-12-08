رصدت «عكاظ» تغريدات في منصة التواصل الاجتماعي «X» بعد خسارة المنتخب السعودي بهدف دون مقابل أمام منتخب المغرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد لوسيل في دوحة قطر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب، حيث تصدر المغربي المجموعة، وحل الأخضر ثانياً وتأهل المنتخبان إلى الدور ربع النهائي.



في البداية قال اللاعب الدولي لاعب النصر سابقاً فهد الهريفي: «سبق ونوهت عنها، ولست مع أن المنتخب يلعب في كل مباراة بتشكيلة»، وأضاف: «هذا اسمه هروب وتسويف وقلة خبرة، ولابد أن نشكل منتخب يجذب الفوز يليه الفوز، ويخرج لنا جيل متفاهم ويتحمل المسؤولية، فيما ثقافة الفوز مهمة جداً ولها دورها»، وقال: «لمن يهمه الأمر.. لا بد من تشكيل لجنة فنية، حيث مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد لا يملك ابتكار ولا نهج واضح».



فيما قال الإعلامي عدنان جستنية: «كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء اللاعب فراس البريكان، حيث سبب الاستهتار واللامبالاة من اللاعب عبدالله الحمدان في طريقة تسديده ركلة الجزاء، ضياع الصدارة للأخضر». وأضاف: «مبروك للمنتخب المغربي الفوز والصدارة، ورغم هزيمة الأخضر إلاّ أن نجوم المنتخب ما قصروا، ولعلها خيرة».



فيما ذكر الإعلامي علي الزهراني، أن 50% من قوة المنتخب محصورة في نجومية سالم الدوسري، وغيابه هذا المساء كشف هذه الحقيقة. بينما قال المذيع القطري خالد جاسم: «أسود الأطلس يتصدرون، والأخضر يكمل مشوار التأهل من المركز الثاني.. مبروك للمغاربة والسعوديين».



وقال الإعلامي سليمان المطيويع: «تعامل الحمدان مع ركلة الجزاء ببرود غير عادي.. هاردلك لمنتخبنا».



وذكر الناقد الرياضي صالح أبو نخاع: «كنا الأفضل والأجدر وهذا مكسب.. ونحن على أعتاب بطولة.. ادعموا المنتخب ولاعبيه».