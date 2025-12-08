أثارت حالة الفنانة رحمة حسن وما تعرضت له من تشوهات إثر مراجعتها لإحدى عيادات التجميل، جدلاً واسعاً في الوسط الفني وعالم التجميل.

«عكاظ» رصدت أبرز عمليات التجميل والأخطاء المدفوعة برغبة الفنانات في الظهور بالمظهر الأمثل أمام الجمهور، وكيف تسببت تلك العمليات في تشويه مظهر عدد من نجمات الفن العربي.

الصلع يهدد رحمة حسن!

عادت الفنانة رحمة حسن التي تعانى من مرض الصلع منذ فترة، لتنشر من جديد تطورات حالتها الصحية في صور جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع انستجرام تظهر من خلالها حالة الصلع المستمرة.

وكتبت رحمة حسن في البوست الذي انتشر بشكل كبير: "للأسف حالة شعري أوحش بكتير يوم عن يوم؛ بسبب العيادة وما استخدمته على شعري، كل يوم بكتشف إنهم ارتكبوا في حقي جريمة وممكن تكون عاهة مدى الحياة، فا للبنات اللي بتبعت لي عاوزة تعرف عالجت شعري إزاي، شعري لسه زي ما هو، أخدت فيتامينات حطيت محاليل على شعري عملت تحليل كتير الفترة اللي فاتت لكل حاجة والحمد لله مفيش حاجة داخلية، كل حاجة كانت بسبب العيادة والدكتورة واللي واستخدمته على شعري طريقة العلاج اللي مش مناسبة أبدا لشعري الأساسي الثقيل كلة وقع نوع الشعر اختلاف بسبب الكارثة اللي عملتها الدكتورة والعيادة اللي مسؤولة، فلكل اللي بيطمن عليا فا حالتي شعري أسوأ بكتير".

فخ عمليات التجميل

ولم تكن رحمة حسن الفنانة الأولى التي تعاني من أخطاء التجميل، فقد سبقها عدد كبير من النجمات، اللاتي وقعن في فخ عمليات التجميل وأصبن بالتشوه، وعلى مدار السنوات الماضية اعترف عدد من الفنانات بندمهن على إجراء عمليات التجميل بسبب النتائج العكسية التي واجهتهن، ولعل أشهر هؤلاء النجمات الفنانة نبيلة عبيد، نوال الزغبي، والفنانة وفاء سالم.

معاناة نبيلة عبيد

الفنانة نبيلة عبيد كانت إحدى ضحايا عمليات التجميل، حيث خضعت لعملية شد الوجه حتى تبدو أكثر جمالاً ونضارة، إلا أن النتيجة جاءت بشكل معاكس، وأصبحت تعاني من اعوجاج في الفم، ولا تستطيع التحدث بشكل طبيعي.

نبيلة عبيد

تشوه وجه نوال الزغبي

أما الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فتوجهت للجمهور بنصيحة حول خطورة عمليات التجميل وغياب «ضمير» بعض الأخصائيين، وذلك من خلال تجربة شخصية مرت بها سابقاً أدت إلى تشوه وجهها.

وقالت إنها أخذت بنصيحة صديقة لها، بتكبير حجم شفتيها، ولكن ما حدث هو أن الحقن تضمن دواء بالخطأ سبّب لها عدوى، وجعل وجهها يبدو منتفخا بشكل غريب

نوال الزغبي

أزمة ريهام سعيد

أما الإعلامية والفنانة ريهام سعيد فعاشت أزمة نفسية شديدة جراء تشوه وجهها بالكامل، بعدما خضعت لبعض عمليات التجميل، التي تسببت في تشوه أنفها وعينيها، حتى إنها تضطر في كل مرة تطل بها على شاشة التلفاز إلى أن تضع كمية هائلة من مساحيق التجميل على وجهها حتى تخفي بعض التشوهات التي أصابتها.

ريهام سعيد

نجمة «النمر الأسود»

كما تعرضت الفنانة السورية وفاء سالم بطلة فيلم «النمر الأسود»، لتشوهات بالغة بالوجه جراء عمليات التجميل، ووصل الأمر إلى إصابتها ببؤر بوجهها كادت تصل إلى شبكية العين والمخ.

وكشفت وفاء سالم تعرض وجهها للتشوه بسبب خطأ طبي أثناء حقن البوتوكس والفيلر، مشيرة إلى أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل.

وقالت: «عملولي خيوط والخيوط عملتلي تلفيات، واتعملي حقن غلط في وجهي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي».

وفاء سالم