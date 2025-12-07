أعلن الفنان المصري فادي خفاجة، رغبته في الصلح وإنهاء الخلاف مع الفنان الدكتور مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.

وقال في أول تعليق له بعد الحكم بسجنه في مقطع فيديو نشره على حسابه على فيس بوك: «أشكر كل من سأل عني واطمأنّ على حالي، لقد تقدّمتُ باستئناف على الحكم، وأرجو أن يكون الخير فيما هو قادم، أما الدكتور مجدي، فلا أحمل له سوى المحبة، فهو أستاذي، وأسأل الله أن يهدي النفوس».

تفاصيل الأزمة

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بسجن خفاجة لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، كما طالب دفاع مجدي كامل بتعويض مدني قيمته 100 ألف جنيه، على خلفية الأضرار التي قال إنها لحقت بموكله نتيجة «الإساءات العلنية» المنسوبة لخفاجة.

وتقدم مجدي كامل وزوجته مها أحمد ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن الجيزة، اتهما من خلاله خفاجة بالإساءة والتطاول عليهما من خلال مقاطع فيديو وتصريحات تم تداولها عبر الإنترنت، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء.

ترجع جذور الأزمة إلى مشادة وقعت خلال بث مباشر جمع مها أحمد وفادي خفاجة على «تيك توك»، وتطورت الخلافات العلنية بينهما، قبل أن تتبادل الأطراف تصريحات اعتُبرت مسيئة، لتخرج المواجهة من نطاق السجال الإلكتروني إلى مسار قانوني كامل.

وفي تصريحات لاحقة، أكدت مها أحمد، رفع دعاوى قضائية عدة على خفاجة بتهم تتعلق بالسبّ والقذف والتشهير وانتهاك الخصوصية، كما تقدّم زوجها مجدي كامل بدعوى مستقلة اتهم فيها خفاجة بالإساءة المباشرة والعلنية، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.