انضمت الفنانة المصرية الشابة لينا صوفيا إلى أسرة مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي تقدم بطولته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.

تفاصيل الشخصية

وتظهر لينا صوفيا في دور ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث العمل، الذي تتمحور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله مواقف إنسانية وصراعات عاطفية.

آخر أعمالها الدرامية

ويعد مسلسل «وتقابل حبيب» آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، الذي عرض في رمضان 2025، وشاركها في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا ونيكول سابا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

أعمال لينا صوفيا

وعرض للينا صوفيا سابقاً مسلسل «220 يوم» بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك، وشاركهم كل من: حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، يوسف رأفت، وآخرين، وهو من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين، وإخراج كريم العدل.