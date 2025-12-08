كيف قُتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته؟.. «عكاظ» تنشر تفاصيل جديدة

ما زالت التحقيقات جارية حول الواقعة الدامية التي أسفرت عن مقتل الفنان المصري سعيد مختار وإصابة زوج طليقته، إثر مشاجرة عنيفة نشبت بينهما أمام بوابة أحد الأندية الرياضية، وسط ذهول الحاضرين في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر، مساء السبت.

وتواصل فرق البحث جمع الأدلة، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في محيط النادي وسماع شهادات المتواجدين، للوصول إلى صورة دقيقة لما حدث.

ووفق مصادر أمنية، تحركت فرق البحث الجنائي فور تلقي البلاغ، ليتم العثور على جثة الفنان سعيد مختار داخل نطاق النادي الرياضي، بينما جرى نقل زوج طليقته إلى المستشفى في حالة خطرة نتيجة إصاباته البالغة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

تفاصيل القضية

وأفادت التحريات الأولية بأن الفنان الراحل توجه إلى النادي الرياضي لرؤية نجله البالغ من العمر 9 أعوام. وأثناء وجوده هناك، لمح طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، ما أثار شكوكه ودفعه إلى الاقتراب من السيارة لمعرفة ما يجري.

وكشفت التحقيقات أن سعيد مختار علم خلال الموقف بوجود زواج عرفي بين طليقته والرجل الذي كان يرافقها، وهو ما تسبب في غضبه وقيامه باعتراض السيارة التي كان يستقلها الزوج الجديد.

القبض على طليقة الفنان وزوجها

ووفق التحقيقات الأولية، تطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى اشتباك عنيف، استخدم خلاله الفنان الراحل آلة حادة كانت بحوزته. وأسفر الاشتباك عن إصابة سعيد مختار بجروح خطيرة، ما أدى إلى وفاته عقب نقله إلى المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على طليقة الفنان وزوجها، وجرى تحويلهما إلى جهات التحقيق لمباشرة الاستجواب والوقوف على ملابسات الحادثة كافة.

ماذا تعرف عن الفنان سعيد مختار؟

وكان الفنان الراحل سعيد مختار قدّم خلال مسيرته الفنية عدداً من الأعمال البارزة، التي تركت أثراً واضحاً في الدراما المصرية. ودخل الوسط الفني عن طريق الصدفة، ولم يكن مخططاً لهذا الأمر، ولكن جاء ذلك نتيجة لشغفه وحبه له. شارك سعيد مختار في بعض المسلسلات المصرية، منها «الدالي، مش ألف ليلة، زهرة وأزواجها الخمسة». ووصف «مختار» تعاونه مع نور الشريف في بداية مشواره الفني بالبداية القوية والناجحة. وشارك في عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم «خلطة عمري». كما أنه شارك في عدد من الأعمال المسرحية على مسارح عدة، ووصف المسرح بأنه أحب الفنون إلى قلبه.