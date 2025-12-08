أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبتها الفضائية «PUNCH» وثقت ظهور المذنب «3I/ATLAS» القادم من خارج النظام الشمسي، ضمن مشاهد فريدة التقطتها أثناء تتبعها مذنباً آخر داخل المجموعة الشمسية.

وأوضحت «ناسا» أن المركبة التقطت تسجيلاً زمنياً على مدار 40 يوماً لرصد التغيرات في ذيل مذنب يدعى «SWAN»، وفي نهاية هذا التسلسل ظهر المذنب «3I/ATLAS»، وهو من المذنبات التي دخلت النظام الشمسي من خارج المجموعة الشمسية.

وأضافت الوكالة أن ظهور «3I/ATLAS» في هذه المشاهد يوفر بيانات مهمة حول طبيعة سلوكه، مشيرةً إلى أن الصور الأولى تُظهر أنه يشبه المذنبات التقليدية من حيث انبعاث الغبار واستجابة الذيل للرياح الشمسية، رغم اختلاف البيئة التي نشأ فيها.

وأشارت «ناسا» إلى أن تتبع تغير ذيل المذنب يساعد في فهم مكوناته وآلية تفاعله مع محيطه أثناء مروره بالقرب من الشمس، لا سيما أن التحليل الأولي يشير إلى نشاط ملحوظ في الغبار والغاز، بينما تستمر فرق البحث في دراسة الخصائص الأخرى التي ظهر بعضها غير مألوف.

ويواصل العلماء تحليل البيانات التي جمعتها المركبة لتحديد مكونات المذنب وفهم سلوكه قبل مغادرته النظام الشمسي عائداً إلى الفضاء العميق.