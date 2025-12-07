تعرض الفنان المصري ياسر جلال لإصابة أثناء تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في رمضان القادم، وحدثت الإصابة خلال تصوير مشهد زفاف جلال ضمن أحداث العمل.

وأكد القائمون على العمل أن إصابة جلال طفيفة ولا تؤثر على سير التصوير، وتلقى جلال الإسعافات الأولية واستكمل التصوير بعد الاطمئنان على حالته.

كلهم بيحبوا مودي

من جهة ثانية بدأت وحدة المونتاج المسؤولة عن المسلسل في تجهيز الحلقات النهائية، ليكون العمل من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض في رمضان القادم.

ويشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، أيتن عامر، ميرفت أمين، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

ويعد العمل إضافة قوية للموسم الدرامي المقبل، نظراً لتوليفة النجوم والمخرج المميز الذي يقف وراء إخراجه.