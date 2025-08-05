توفي قائد فريق بورتو البرتغالي جورج كوستا، الفائز بدوري أبطال أوروبا في 2004، عن عمر يناهز 53 عاماً، بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء، أثناء وجوده في مركز تدريب النادي بمنطقة أوليفال. ووفق التقرير الذي بثه موقع «RT»، أكد نادي بورتو وفاة كوستا في منشور مؤثر على منصة التواصل الاجتماعي «X»، ووصفه بأنه رمز النادي. وجاء في بيان النادي البرتغالي: «لقد غادرنا الرمز والقائد جورج كوستا.. شكراً لكونك في بورتو حتى النهاية».وكان كوستا بدأ مسيرته الكروية في بورتو وخاض مع النادي 383 مباراة، محققاً 24 لقباً، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2003-2004، والذي يعد أعظم إنجاز له، وكأس الاتحاد الأوروبي في الموسم الذي سبقه.وقضى كوستا أيضاً موسماً واحداً في الدوري الإنجليزي الممتاز معاراً لنادي تشارلتون أثلتيك في موسم 2001-2002، إذ شارك في 26 مباراة تحت قيادة المدرب آلان كيربيشلي.وكان كوستا أيضاً لاعباً أساسياً في المنتخب البرتغالي، إذ خاض 50 مباراة دولية وفاز بجائزة الكرة الذهبية البرتغالية في عام 2000.وبعد مسيرة كروية حافلة، اتجه كوستا إلى عالم التدريب، إذ بدأ مسيرته كمساعد مدرب في نادي براغا عام 2006 قبل أن يتولى منصب المدير الفني.وبعد ذلك، قاد كوستا مسيرة تدريبية مميزة، إذ تولى مسؤولية أندية في دول عدة، من البرتغال إلى الهند، ورومانيا. وفي عام 2024، عاد كوستا إلى بورتو للعمل كمدير فني.