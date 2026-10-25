قلب لانس تأخره أمام ضيفه باريس إف سي إلى فوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليحرمه فرصة الانفراد بصدارة الترتيب، في مباراة شهدت مشاركة الدولي السعودي سعود عبدالحميد أساسيا.



وقدم عبدالحميد عرضيتين خطيرتين في الشوط الأول، إذ هيأ كرة لزميله فلوريان سوتوكا في الدقيقة 27، لكن حارس باريس إف سي تصدى لها، قبل أن يسهم مجددا في صناعة فرصة للاعب نفسه في الدقيقة 34. وغادر اللاعب السعودي الملعب في الدقيقة 85، وحصل على تقييم 7.2 من 10 وفق موقع «سوفاسكور»، الذي رصد له تمريرة مفتاحية واحدة وثلاث عرضيات دقيقة.



وتقدم باريس إف سي بهدف سجله الإيطالي لوكا كوليوشو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك فلوريان توفان التعادل للانس في الدقيقة 63، ثم سجل البلجيكي ثورجان هازارد هدف الفوز في الدقيقة 83.



وبهذا الانتصار، حقق لانس فوزه الثالث تواليا في الدوري، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باريس إف سي عند 14 نقطة في المركز الرابع، متساويا مع أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان وليل، ومتقدما بفارق الأهداف على موناكو صاحب المركز الخامس.