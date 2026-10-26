كشف الفنان المصري خالد الصاوي تفاصيل حالته الصحية بعد خسارته نحو 60 كيلوغراماً من وزنه، مؤكداً أن التغيير الذي طرأ على مظهره ارتبط بقراره الاهتمام بصحته وتعديل نمط حياته، من خلال تنظيم نظامه الغذائي والمواظبة على التدريبات والابتعاد عن العادات السلبية.

خالد الصاوي يوجه رسالة إلى جمهوره

أعرب الصاوي في تصريح خاص لـ«عكاظ»،على هامش تواجده بمهرجان الجونة السينمائي، عن امتنانه لكل من حرص على السؤال عنه ومساندته، مؤكداً أن محبة الجمهور وتفاعله مع التغيير الذي شهده تمثل له قيمة كبيرة، خصوصاً أنه يشعر بمدى قرب متابعيه منه واهتمامهم بأخباره كما لو كان فرداً من عائلاتهم.

وقال: «أحب أن أطمئن الجميع بأنني بخير، والحمد لله، صحتي اليوم أفضل مما كانت عليه قبل 10 سنوات أصبحت أكثر اهتماماً بنفسي، سواء من ناحية الطعام أو التدريبات، وابتعدت عن كل الأمور السلبية، وما زلت مستمراً في السعي، وربنا يوفقني».

نصيحة من تجربته الصحية

وتحدث الفنان المصري عن أبرز ما تعلمه من تجربته الصحية الأخيرة، موجهاً نصيحة إلى جمهوره بضرورة الاهتمام بالعادات اليومية وعدم الاستهانة بتأثيرها على صحة الإنسان، مشدداً على أهمية تنظيم الطعام والشراب والنوم، وعدم تكرار الأخطاء التي قد تنتج عن إهمال النفس.

وأضاف: «أنصح الجميع ألا يكرروا أخطائي في إهمال أنفسهم، وأن يبتعدوا عن كل أنواع السموم، التي لا تقتصر على الطعام والشراب فقط، بل قد تكون في الأخلاق والعصبية أيضاً. كما أن الكسل والغرور من الأمور التي تدمر الإنسان».

خالد الصاوي في «الفيل الأزرق 3»

وعلى صعيد آخر، أعلن الصاوي مشاركته في الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، موضحاً أن ظهوره سيكون من خلال مشهد واحد يجمعه بالفنان كريم عبد العزيز، معرباً عن سعادته بهذه التجربة الفنية.

وكان التغيير الملحوظ في مظهر خالد الصاوي قد أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صوره ومقاطع ظهوره الأخيرة، وتناقل المتابعون التعليقات بشأن خسارته الكبيرة في الوزن، فيما انصب جانب من الاهتمام على حالته الصحية ومستقبله الفني في ظل هذا التحول.



أعماله الجديدة

يشار إلى أن انضم خالد الصاوي سابقاً إلى أسرة مسلسل «تمكين»، الذي يجمع الفنان المصري عمرو سعد والفنانة المصرية ياسمين صبري، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ليواصل من خلاله حضوره في المنافسة الدرامية المقبلة.