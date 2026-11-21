عاش قائد النصر كريستيانو رونالدو مشاعر متناقضة أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت بفوز «الراقي» 3-1.

رونالدو يسجل.. ثم يهدر ركلة جزاء

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر بهدفه رقم 986 في مسيرته، خلال الدقيقة 14، قبل أن يهدر ركلة جزاء بعد أربع دقائق فقط، بعدما سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس الأهلي إدوارد ميندي.

ريمونتادا أهلاوية

وأدرك جالينو التعادل للأهلي قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبل أن يوقع إيبانيز على الهدف الثالث في الدقيقة 75.

*«الدون» يعادل إنجاز السهلاوي وتاليسكا*

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، عادل رونالدو إنجاز محمد السهلاوي وأندرسون تاليسكا، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للنصر في شباك الأهلي بدوري المحترفين، بواقع 5 أهداف لكل لاعب.

رقم سلبي

ووفقاً للشبكة نفسها، حقق رونالدو رقماً سلبياً أيضاً، بعدما أهدر ركلتي الجزاء اللتين سددهما في دوري المحترفين هذا الموسم، وهو إجمالي ما أهدره طوال الموسم الماضي، كما أنه للمرة الأولى، يهدر كريستيانو ركلتي جزاء متتاليتين في المسابقة.