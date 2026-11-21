تحدث مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي عن التحدي الذي يواجهه في اختيار اللاعبين الأكثر حماساً واستعداداً لكل مباراة، من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية للفريق.

وبعد فترة توقف دولي استمرت 10 أيام، ظهر إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نيس، المقررة غداً (السبت) في بطولة الدوري الفرنسي، بحالة معنوية جيدة، معبراً عن سعادته باستعادة معظم اللاعبين المصابين.

وقال إنريكي: «أهم شيء بالنسبة لنا هو استعادة معظم اللاعبين بعد فترة التوقف الدولي. لا يزال كفاراتسخيليا ولونغوني خارج حسابات الفريق، أما البقية فهم جاهزون».

«أبحث عن لاعبين يخوضون كل مباراة وكأنها الأخيرة»

وتحدث إنريكي عن الطريقة التي يعتمد عليها الجهاز الفني لتطوير اللاعبين وتحفيزهم، قائلاً: «ما نسعى إليه كجهاز فني هو تطوير جميع اللاعبين، لكن هذا الأمر مستحيل، لأنه لا توجد دقائق لعب كافية للجميع».

وأضاف: «ما أبحث عنه هو العثور على لاعبين يرغبون دائماً في خوض المباراة المقبلة وكأنها الأخيرة في مسيرتهم، أو أهم مباراة في حياتهم الكروية».

وتابع: «الأمر صعب، لأن الجميع يعرف أن مباراة في الدوري الفرنسي أقل إثارة من مباراة في دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس فرنسا، بالنسبة إليّ، فإن البحث عن الدافع كل صباح عند الحضور إلى مركز التدريبات هو الأمر الأهم».

«اللاعبون يكذبون»

وأوضح: «للفوز على نيس، نحتاج إلى 11 لاعباً يدركون أن هذه مباراة مهمة للغاية، إذا اعتقدت أنك تستطيع اللعب بنسبة 50% من قدراتك، فنحن في عداد الأموات».

واستطرد مدرب باريس سان جيرمان: «الأمر ليس مثل لعبة FIFA Manager، حيث تختار أفضل 11 لاعباً وتفوز بالمباراة. السؤال غداً هو: من الأكثر حماساً لخوض هذه المواجهة؟ اللاعبون كاذبون (ضاحكاً)، فجميعهم سيقولون إنهم جاهزون، لكن عليهم إثبات ذلك داخل الملعب».

صدارة باريسية

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، ليل، صاحب المركز الثاني.