أكد المدرب الوطني محمد أبو عراد أن خسارة النصر أمام الأهلي (3-1) في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن، كشفت عن خلل فني شامل في صفوف الفريق النصراوي، الذي لم يكن على قدر طموحات جماهيره رغم ما يملكه من أسماء كبيرة.



وقال أبو عراد لـ«عكاظ»: «النصر لم يقنع هجومياً، ولم يتماسك دفاعياً، وعلامات الاستفهام ما زالت تحيط بحراسة المرمى».



وأضاف أن الفريق بدا عاجزاً أمام تنظيم الأهلي الدفاعي، ولم يجد التنوع في بناء الهجمة، ولم يستثمر الفرص المتاحة، كما غاب الانسجام بين عناصر المقدمة، وفشل في الربط بين الدفاع والهجوم.



وأوضح أن النصر لم يسيطر على إيقاع اللعب، وافتقد السرعة في التحول من الدفاع للهجوم، مما سمح للأهلي باستعادة الكرة وتهديد مرماه باستمرار.



وعن الدفاع، قال: «المساحات بين الخطوط والارتباك في التعامل مع تحركات الأهلي جعلا المرمى مكشوفاً، والخط الخلفي لم يغلق المنافذ كما يجب».



وانتقد أبو عراد مستوى حارس المرمى، مشيراً إلى أنه لم يمنح زملاءه الثقة، وكان دون الطموح.



وختم بقوله: «المشكلة ليست في لاعب واحد، بل في المنظومة كاملة، والفريق الباحث عن البطولات يجب أن يملك شخصية واضحة وتوازناً بين خطوطه وقدرة على فرض أسلوبه أمام الكبار».