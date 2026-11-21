تعرض نجم بايرن ميونخ هاري كين لإصابة مقلقة خلال مواجهة كولن، التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني «بوندسليغا»، وانتهت بالتعادل 1-1.

تفاصيل الإصابة



وشهدت الدقيقة 15 سقوط هاري كين على أرضية الملعب، بعدما فشل في الوصول إلى كرة داخل منطقة الجزاء وتسديدها، إذ انزلق لاعب كولن جويل شميد باتجاه كاحل مهاجم بايرن ميونخ، بعدما لمس الكرة أولاً.

كين يغادر بعد 20 دقيقة



وحاول كين استكمال المباراة، لكن سرعان ما بدا تأثره بالإصابة، ليقرر الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 20، ويدخل توم بيشوف بدلاً منه.

4 مباريات دون تسجيل



ويعاني كين صياماً تهديفياً مع بايرن ميونخ منذ تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2026 من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في شهر أكتوبر الماضي إذ لم يسجل في آخر 4 مباريات مع بايرن ميونخ.

إصابات مؤثرة



وبذلك ينضم كين إلى قائمة مصابي بايرن ميونخ، التي تضممانويل نوير ولويس دياز وإسماعيل صيباري وسيرج غنابري وألفونسو ديفيز.