تتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الرئيس دونالد ترمب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران قبل نهاية العام، وسط تحذيرات من استمرار الجمود العسكري، ومخاوف أمريكية من استنزاف القوات المنتشرة في الشرق الأوسط وتراجع جاهزيتها لمواجهة تهديدات أخرى حول العالم.



أعباء متزايدة على القوات الأمريكية



ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون أمريكيون، قولهم: إن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أبلغت الإدارة بأن استمرار الحشد العسكري إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض أعباء متزايدة على القوات، ويستنزف الموارد المالية والجاهزية القتالية.



وبحسب المصادر، فإن المخططين العسكريين يأخذون في الحسبان تداعيات استمرار الانتشار العسكري الواسع، إلى جانب احتمالات تشديد الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرقابة على الإنفاق الدفاعي والعمليات العسكرية الخارجية، خصوصاً المتعلقة بإيران. لكن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً نفى أن تكون «سنتكوم» قد حذرت من نفاد الوقت أمام القوات أو تجاوز أعبائها قدراتها التشغيلية.



تحرك إسرائيلي لإقناع واشنطن



في المقابل، تكثف إسرائيل تحركاتها لدفع ترمب نحو استئناف الضربات، مستفيدة من ضيق المهلة المتاحة للتحرك قبل نهاية العام. وكشف مصدران أن مسؤولين إسرائيليين يواصلون الضغط على الإدارة الأمريكية، فيما يسعى بعض المسؤولين الأمريكيين أيضاً إلى إنهاء المهمة العسكرية ضد طهران.



وفي هذا السياق، زار رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان واشنطن الأسبوع الماضي، وعقد لقاءات مع مسؤولين كبار، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بهدف تقديم معلومات وإقناع الإدارة الأمريكية باستئناف الضربات المشتركة. وتبحث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ عملية عسكرية محدودة وأكثر دقة في أهدافها، مقارنة بالحملة الأمريكية الإسرائيلية الواسعة التي بدأت في فبراير الماضي. وعقد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر اجتماعات في إسرائيل هذا الأسبوع مع غوفمان وهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، في إطار التنسيق العسكري بين الجانبين.



الرهان على الحصار



ورغم الضغوط، لم يحسم ترمب موقفه، مؤكداً أنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن إيران، وأنه سينظر في التطورات بعد بداية العام. ويرى مسؤول أمريكي أن الضغوط الاقتصادية والحصار البحري ألحقا أضراراً كبيرة بطهران، بما قد يقلل الحاجة إلى عمليات عسكرية واسعة، مع احتفاظ واشنطن بجميع الخيارات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورفض ترمب الشهر الماضي ضغوطاً إسرائيلية لاستئناف حرب واسعة تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، فيما عززت خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وفوز الديمقراطيين، تحفظاته بشأن التصعيد العسكري. فيما، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحذير من استئناف إيران برنامجها النووي، معتبراً أن مصير إسرائيل على المحك. ولا تزال واشنطن وطهران عالقتين في مواجهة بشأن مضيق هرمز، وسط اضطراب أسواق الطاقة وتزايد المخاوف من تداعيات استمرار الأزمة على الاقتصاد العالمي.