فبينما قرر المدرب سكالوني حجب القميص رقم 10 وتركه شاغراً حتى مباراة وداع ميسي أمام بنين، تكريماً لمسيرة ارتبطت بالرقم الأشهر في تاريخ الألبيسيليستي، جاء المشهد مختلفاً في معسكر البرتغال.



إذ لم ينتظر الاتحاد البرتغالي كثيراً بعد مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب، حيث كشفت القائمة الرسمية على موقع «يويفا» عن منح الجناح رافائيل لياو القميص رقم 7 في مواجهة الدنمارك، متخلياً عن رقمه المعتاد 17 الذي ذهب بدوره إلى فابيو سيلفا.



خطوة لياو لفتت الأنظار سريعاً، كون الرقم 7 ظل لسنوات مرادفاً لاسم رونالدو مع منتخب البرتغال.



ورغم ذلك، لا توجد إشارة رسمية إلى أن لياو أصبح الوريث الدائم للرقم، إذ تؤكد مصادر صحفية برتغالية أن التغيير يخص مباراة الدنمارك فقط، بدليل أن قاعدة بيانات «يويفا» لا تزال تضع رونالدو ولياو معاً بالرقم 7 في القائمة العامة، كما أن لوائح البطولة لا تسمح بترك الرقم شاغراً في قائمة المباراة.