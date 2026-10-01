أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم (الخميس)، إنهاء عقده مع مدرب «النجوم السوداء» كارلوس كيروش، بعد انطلاقة كارثية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.



بيان الاتحاد الغاني

وقال الاتحاد الغاني في بيان عبر موقعه الرسمي: «اتفق الاتحاد الغاني لكرة القدم وكارلوس كيروش على إنهاء العقد الموقع بينهما بالتراضي، وذلك بعد مناقشات جرت بروح من الاحترام المتبادل».

وأضاف البيان: «رغم صعوبة هذا القرار، فقد اتُخذ انطلاقاً من حرصنا على مصلحة غانا، حيث إن إنهاء العلاقة المهنية هو الخيار الأمثل في ظل الظروف الراهنة».



ولاية أولى خلال كأس العالم

وكان المدرب المخضرم، البالغ من العمر 73 عاماً، قد درب منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2026، وقاده للتأهل إلى دور الـ32، قبل أن يودع المونديال بهزيمة أمام كولومبيا بهدف نظيف.



كيروش يغادر مجدداً بعد مباراتين

وعاد البرتغالي كيروش لقيادة غانا في شهر سبتمبر الماضي، لكن ولايته الثانية لم تستمر سوى مباراتين رسميتين فقط، إذ رحل بعد الخسارة أمام كوت ديفوار 2-0 وأمام غامبيا 4-2 في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.