أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 جاهزية المملكة لاستضافة البطولة، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق منافساتها في 7 يناير 2027م، في أول نسخة من كأس آسيا تقام على أرض المملكة.



وأوضحت اللجنة أن الاستعدادات دخلت مرحلة التشغيل، مع مواصلة الأعمال التنظيمية والتجهيزات في المدن والملاعب المستضيفة، استعداداً لاستقبال 24 منتخباً يتنافس على لقب البطولة.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: «مع اقتراب موعد النسخة الأكبر في تاريخ كأس آسيا، نتقدم بالشكر إلى قيادة المملكة وحكومتها، واللجنة المحلية المنظمة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، على الجهود المبذولة لاستضافة البطولة، ومع بقاء 100 يوم على أكبر احتفالية كروية في القارة، تؤكد هذه المحطة أن المملكة تمضي وفق الخطة لتقديم نسخة غير مسبوقة ووفق أعلى المعايير، بدءاً من جودة الملاعب والمنشآت، ووصولاً إلى تقديم تجربة مميزة للمشجعين»، مؤكداً ثقتهم بأن جميع التحضيرات ستكتمل على أفضل وجه بحلول شهر يناير، لتكون المملكة على أتم الجاهزية لاستقبال هذا العرس الكروي الآسيوي.



من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 مي الهلابي، أن جميع الاستعدادات تتكامل مع بدء العد التنازلي، وتسير أعمال تجهيز الملاعب الثمانية وفق الخطة، فيما تعمل أكثر من 50 جهة بروح الفريق الواحد لتقديم تجربة مميزة للمشجعين، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المملكة، وتعكس في جوهرها كرم الضيافة السعودية.



وأضافت: «حجم الاستعدادات يجسد طموحاتنا لهذه البطولة، وما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانات في تنظيم أبرز الأحداث الرياضية، ونرى ذلك على أرض الواقع اليوم في جدة، حيث تستضيف المملكة حالياً بطولة «خليجي 27»، في محطة جديدة تضاف إلى رصيدها في استضافة كبرى الفعاليات الكروية».



وتتواصل خلال الفترة القادمة مجموعة من المبادرات والفعاليات المصاحبة، تمهيداً لانطلاق البطولة، تشمل فيلماً يستعرض أبرز محطات الاستعداد قبل 100 يوم، والكشف عن التميمة الرسمية، وإطلاق الهوية الصوتية الرسمية للبطولة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى.