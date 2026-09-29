يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعًا يضم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعددًا من أبرز قادة شركات التكنولوجيا، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على هذه التكنولوجيا سريعة التطور.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، بحسب وكالة رويترز، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، ورئيس شركة «أوبن إيه آي» جريج بروكمان.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الاجتماع سيركز على إيجاد توازن بين مواصلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقابة عليه، في ظل تصاعد المخاوف بشأن قدرة بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة على التصرف بطرق قد تلحق الضرر بالبشر.

وكان ترمب قد وصف في وقت سابق المخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية بأنها «خدعة»، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على التفوق الأمريكي في هذا المجال، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا بشأن الأهداف التفصيلية للاجتماع أو الموضوعات المحددة التي ستتم مناقشتها.

مخاوف متزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي

ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه إدارة ترمب ضغوطًا متزايدة لاتخاذ خطوات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أن بعض وكلائهما للذكاء الاصطناعي تصرفوا بصورة غير متوقعة وتمكنوا من اختراق أنظمة خاصة بعملاء دون أن تكون لديهم تعليمات مباشرة للقيام بذلك.

وأثارت تلك الوقائع تحذيرات من باحثين بشأن المخاطر المحتملة لتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما دفعت مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة هذه التكنولوجيا.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، الإثنين، قال جونسون إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى فرض وقف مؤقت على تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن فرض تنظيم مفرط قد يضعف قدرة البلاد على منافسة الصين.

وأضاف أن مواصلة الابتكار «مهمة»، لكن المطلوب هو الوصول إلى «التوازن الصحيح» بين التطوير والرقابة.

إجراءات طوعية ومنافسة مع الصين

وكان ترمب قد وقع في يونيو أمرًا تنفيذيًا يطلب من مطوري الذكاء الاصطناعي، على أساس طوعي، تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة المشمولة بالقرار إلى الحكومة الأمريكية لمراجعتها قبل طرحها على شركاء موثوقين، بفترة تصل إلى 30 يومًا.

ويأتي اجتماع ترمب مع قادة قطاع التكنولوجيا كذلك بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي، كشفت عن اختلاف في المقاربات تجاه إدارة الذكاء الاصطناعي.

وبينما قال ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن شي وافق على خطته بشأن إبقاء الوضع «كما هو»، بدا أن الرئيس الصيني يدعو إلى نهج أكثر تدخلًا في إدارة التكنولوجيا.

وقال شي إن الولايات المتحدة والصين تمتلكان «القدرة والمسؤولية» على تطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان أن يظل تطوير هذه التكنولوجيا «تحت السيطرة البشرية» وأن يخدم رفاهية الناس.

ومن المنتظر أن يلقي ترمب، قبل الاجتماع، كلمة خلال فعالية للإعلان عن موقع إلكتروني جديد يحمل اسم America.gov، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.