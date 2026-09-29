أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد السماح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية «لصالح المنشأة»، بالتعاقد على نقل البضائع غير المملوكة لها لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 26 مارس 2027، بما يدعم مرونة القطاع ويرفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري.

وأوضحت الهيئة أن التمديد يمكّن المنشآت المستفيدة من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية، بما يعزز مرونتها في تنفيذ عمليات نقل البضائع والاستجابة لاحتياجات السوق.

وأكدت أن الاستفادة من التمديد مشروطة بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في توثيق عمليات النقل، وتنظيم العلاقة بين أطرافها، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في النشاط.

وأشارت الهيئة إلى أن التمديد يأتي امتداداً لحزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاهزية قطاع النقل الثقيل ورفع كفاءة الأسطول القائم، بما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد ومواكبة احتياجات حركة البضائع داخل المملكة.