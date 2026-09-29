التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روجر ويكر، ونائب رئيس اللجنة السيناتور جاك ريد، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التنسيق والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار المبعوث الخاص لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام منال رضوان.