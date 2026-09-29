أثار غياب كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس عن مران المنتخب البرتغالي، (الثلاثاء)، حالة من القلق في أوساط جماهير النصر.



ويأتي ذلك قبل مواجهة البرتغال المرتقبة أمام الدنمارك ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.



وبحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن الاتحاد البرتغالي نفى وجود أي إصابة لدى الثنائي، موضحاً أن رونالدو اكتفى بحصة تدريبية في صالة الحديد بالفندق لعدم توفر المعدات في ملعب التدريب، بينما تدرب فيليكس بشكل منفرد في ملعب مالمو.



ومن المقرر أن يوضح روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب تفاصيل أكثر في المؤتمر الصحفي (الأربعاء).



يذكر أن رونالدو جلس على دكة البدلاء أمام النرويج لأول مرة منذ 2008، في وقت يتألق فيه فيليكس بتسجيله في مباراتي ويلز والنرويج.