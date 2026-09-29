أكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن لجنة مستقلة وجدت مانشستر سيتي مذنباً بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات خطيرة لقواعد اللعب المالي على مدار تسعة مواسم (2009/2010 إلى 2017/2018)، ومعظم التهم تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق.



ووجدت اللجنة أن النادي أبرم "عقوداً وهمية" مع عدد من شركائه التجاريين واعتمد على اتفاقيات وهمية أخرى لتضخيم إيراداته وتخفيض تكاليفه بشكل مصطنع، كما قدم حسابات مزيفة وأخفى حقيقة وضعه المالي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة، وتجاوز بشكل كبير حدود الإنفاق في كل من الدوري الإنجليزي واليويفا، وفي ضوء ذلك ارتكب ثلاثة من أصل أربعة انتهاكات تتعلق بعدم التعاون وحسن النية.



وكشف الدوري أن حجم التمويل المقنع بلغ 830.69 مليون جنيه إسترليني، وأن النادي ضخّم إيراداته وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه خلال تلك الفترة عبر مخطط مولته مجموعة أبوظبي المتحدة ADUG المالكة للنادي، بما في ذلك ترتيبات وهمية مع شركة Fordham لحقوق صور اللاعبين.



وأمام النادي فرصة للاستئناف حتى (الجمعة) القادم 2 أكتوبر، قبل إعلان العقوبات التي قد تتراوح بين غرامة وخصم نقاط وسحب ألقاب وحتى الطرد من الدوري، فيما جهزت بعض الأندية المنافسة مطالبات تعويض تصل إلى 800 مليون جنيه.



وفي حال سحب جميع ألقاب البريميرليغ من مانشستر سيتي خلال الفترة من 2011/2012 إلى 2023/2024، فستتوزع ألقابه الثمانية كالتالي:



2011/2012: مانشستر يونايتد



2013/2014: ليفربول



2017/2018: مانشستر يونايتد



2018/2019: ليفربول



2020/2021: مانشستر يونايتد



2021/2022: ليفربول



2022/2023: أرسنال



2023/2024: أرسنال