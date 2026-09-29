أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، اليوم (الثلاثاء)، إدانة مانشستر سيتي في جميع التهم الموجهة إليه بشأن خرق قواعد الدوري الإنجليزي.

وقالت رابطة «البريميرليغ» في بيان: «خلصت لجنة مستقلة إلى أن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم مذنب بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدى تسعة مواسم، ومعظم التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيق الدوري».

عقود صورية وتضخيم الإيرادات

وأضاف البيان: «خلصت اللجنة المستقلة إلى أنه بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، أبرم النادي عقوداً صورية (تضلل الأطراف بشأن الاتفاق الحقيقي) مع عدد من شركائه التجاريين، بالإضافة إلى اعتماده على اتفاقيات صورية مع آخرين، لتضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض تكاليفه».

وتابع: «قدم مانشستر سيتي حسابات مضللة وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن مدققي حساباته وهيئات تنظيم كرة القدم، كما انتهك بشكل كبير حدود الإنفاق التي وضعها كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

انتهاكات خلال التحقيق

وواصل البيان: «خلال تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، ارتكب مانشستر سيتي انتهاكات متعددة لواجباته في التعاون وحسن النية المطلقة تجاه الدوري، إذ ثبتت صحة ثلاثة من الانتهاكات الأربعة المزعومة».

وأشار إلى أن اللجنة المستقلة خلصت إلى أن نادي مانشستر سيتي أبرم صفقات تجارية صورية مع عدد من رعاته خلال تلك الفترة، ضمن مخطط تمويل مُقنّع، حيث لم يُطلب من تلك الشركات سوى دفع جزء من رسوم الرعاية، فيما تم تمويل الباقي من قبل المجموعة المالكة للنادي.

وكجزء من هذا المخطط، تم إبرام ترتيبات صورية أخرى، بتمويل من «ADUG»، لتمكين النادي من تسجيل نفقات تشغيلية أقل من النفقات الفعلية، بالإضافة إلى اتفاقية وهمية مع جامعة فوردهام، وهي الجهة التي اشترت حقوق صور لاعبي النادي، بتمويل من «ADUG».

تضخيم إيرادات بشكل مصطنع

وأوضح البيان: «تبين أن الغرض من هذه المخططات كان تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع، وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية، وذلك لإظهار امتثاله للقواعد المالية».

وأضاف: «نتيجة لذلك، كما وجدت اللجنة، قدم النادي حسابات مضللة وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن مدققي حساباته وهيئات تنظيم كرة القدم. وخلصت اللجنة إلى أن سلوك النادي أظهر بوضوح نيته التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز».

خرق حدود الإنفاق

ولفت البيان إلى أن مانشستر سيتي لم يقدم تقارير دقيقة عن إيراداته ونفقاته لأغراض قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وخلصت اللجنة إلى أنه لو تم الإبلاغ بدقة عن جميع الاتفاقيات ذات الصلة في حسابات النادي، لكان النادي قد خالف حدود الإنفاق التي وضعها كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقدار كبير جداً.

جهود لإحباط التحقيق

بالإضافة إلى ذلك، وخلال التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى أربع سنوات، ارتكب النادي انتهاكات متعددة لواجباته في التعاون وحسن النية تجاه الرابطة، وخلصت اللجنة إلى أن النادي «بذل جهوداً حثيثة لوقف وإحباط تحقيق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز».