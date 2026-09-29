أوقعت الأجهزة الأمنية شاباً مصرياً في ورطة قانونية بعد كشف حقيقة صور متداولة على مواقع التواصل ظهر فيها مرتدياً زيّ الشرطة، ليتبين لاحقاً أنها صور مفبركة جرى تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفق بيان وزارة الداخلية، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، ليتضح أنه يعمل فرد أمن إداري ويقيم في محافظة المنيا.

وبدأت الواقعة برصد صور منشورة عبر أحد الحسابات تُظهر صاحبها في هيئة ضابط شرطة، ما أثار الشكوك حول صحتها.

وبالفحص، توصلت الأجهزة الأمنية إلى الشخص المسؤول عن الحساب، وعثرت بحوزته على هاتف محمول يحوي دلائل رقمية مرتبطة بالنشاط محل التحقيق.

وخلال مواجهته، أقر المتهم بأنه استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور ونشرها؛ بهدف جذب المتابعين وزيادة التفاعل، نافياً أي صلة فعلية له بجهاز الشرطة. وأكد أن ما قام به كان بدافع اللهو وتحقيق انتشار على المنصات الرقمية.

وأحالت الأجهزة الأمنية المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الاتهامات المتعلقة بانتحال صفة غير حقيقية واستخدام أدوات رقمية في نشر محتوى مضلل.

وتسلّط الواقعة الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي في خلق صور ومحتوى قد يمنح انطباعات زائفة عن هوية الأشخاص، ما يجعل التحقق من المواد المتداولة ضرورة أكبر في البيئة الرقمية الحالية.



