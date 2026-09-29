قدم لاعب نادي الأهلي ومنتخب أرمينيا إدوارد سيبرتسيان أداءً مميزاً أمام منتخب مونتينيغرو، وفرض نفسه كأحد أبرز لاعبي المواجهة، وفقاً لإحصاءات «سوفا سكور».

وحصل سيبرتسيان على أعلى تقييم بين لاعبي المباراة بـ8.6، كما تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص بعدما صنع أربع فرص لزملائه.

وجاء اللاعب في المركز الثاني من حيث التمريرات الناجحة برصيد 57 تمريرة، إضافة إلى احتلاله الوصافة في التدخلات الناجحة بواقع تدخلين، وكذلك في عدد مرات لمس الكرة بـ88 لمسة.

وتعكس هذه الأرقام الحضور المؤثر لسيبرتسيان في مختلف جوانب المباراة، بعدما جمع بين صناعة الفرص، ودقة التمرير، والعمل الدفاعي، والحضور المستمر في بناء اللعب.