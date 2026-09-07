وجّه مستثمر ومالك نادي الخلود، الأمريكي بن هاربورغ، رسالة وداعية مؤثرة إلى جماهير ناديه واللاعب عبدالعزيز العليوة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وذلك عقب إتمام إجراءات انتقال اللاعب رسمياً إلى صفوف نادي القادسية.



وعبّر بن هاربورغ عن مشاعره الممزوجة بالحزن والأمل بعد مغادرة اللاعب، مستعرضاً المحطات البارزة في مسيرته مع الخلود؛ إذ أشار إلى أنه انضم للفريق بإمكانات كبيرة، ليغادره اليوم وهو متوّج بجائزتي أفضل لاعب واعد في دوري روشن للموسم الماضي وأفضل لاعب في كأس الخليج، بعد أن كان عنصراً حاسماً في تحقيق نجاحات الفريق بأهدافه وصناعته للفرص.



وأكد مالك نادي الخلود أن خطوة الانتقال تأتي انسجاماً مع الاستراتيجية المعتمدة منذ الاستحواذ على النادي، والقائمة على الاستثمار في عقود اللاعبين لضمان استدامة النادي وتطوره. كما أشار إلى أن اللعب للقادسية سيعزز من فرصة انضمام العليوة لصفوف المنتخب السعودي الأول، مذكراً بالإحباط الذي عاشه النادي سابقاً بشأن تمثيل لاعبيه للمنتخب قبل كأس العالم الأخيرة.



واختتم بن هاربورغ كلماته بتقديم الشكر والثناء للاعب على انضباطه وأخلاقه العالية، مؤكداً افتخار النادي بما قدمه، وأن الخلود سيظل بيته دائماً، متمنياً له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة مع نادي القادسية.