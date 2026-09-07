التقى وكيل وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني يوسف بن عبدالعزيز الدهش، المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، لبحث أوجه التعاون والشراكة بين الجهتين، بما يعزز استفادة منسوبي التعليم من الحلول والبرامج السكنية المتاحة.

واستعرض اللقاء مسارات الشراكة المستهدفة لرفع الوعي بخدمات الدعم السكني، وتعزيز وصول منسوبي التعليم إلى البرامج والحلول المناسبة، إلى جانب بحث فرص التكامل بين الجهتين بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع السكني.

وناقش الجانبان عدداً من المبادرات المقترحة، من بينها التوعية ببرامج الدعم السكني، والتحفيز على التسجيل، والتعريف بخيارات التملك المتاحة، وتفعيل قنوات ومنصات رقمية للتواصل مع منسوبي التعليم والوصول إلى الفئات المستهدفة.