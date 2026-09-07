شددت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على أن عدم إشعار المتقدمين على الشواغر بنتيجة المقابلة الوظيفية يعد مخالفة للأنظمة واللوائح.

ودعت الوزارةالمتضررين إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة عبر التطبيق الرسمي للوزارة. وتلزم لوائح وأنظمة الموارد البشرية صاحب العمل بإشعار المتقدم بالنتيجة (سواء بالقبول أو الرفض) خلال 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة الوظيفية. وعدّت عدم التزام المنشأة بالإبلاغ أو الإخلال بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر والمقابلات مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح تستدعي تقديم بلاغ رسمي من المتضرر. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات للارتقاء بسوق العمل، وتم اعتماد ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية لرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدم للباحثين عن العمل من خلال ضبط وتوحيد إجراءات الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات بالقطاع الخاص.