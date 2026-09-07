خرجت نجمتا منتخب إيران للسيدات عاطفة رمضان زادة وفاطمة باسنددة أخيراً عن صمتهما بعد امتناعهما عن ترديد النشيد الوطني لبلادهما خلال بطولة كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في مارس الماضي قبل أن يتقدما بطلب اللجوء في أستراليا.



وأشارت اللاعبتان في مقابلة إعلامية أُجريت معهما إلى أن امتناعهما عن ترديد النشيد الوطني جاء احتجاجاً على القمع الذي تقوم به السلطات في بلادهما ضد المحتجين.



وقالت عاطفة رمضان زادة (34 عاماً): «كنا نريد فقط أن نقف إلى جانب شعبنا. كنت أشعر بالخوف أحياناً، لكنني حاولت فقط أن أفعل ما هو صواب، وأن أقول إنه لا ينبغي قتل أي شخص لمجرد احتجاجه».



وأضافت: «كان من الممكن أن أتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب، لكن في تلك اللحظة كان الشيء الوحيد الذي منحني السلام وراحة الضمير هو عدم ترديده. كنت أريد أن أردد النشيد الوطني بفخر ومن أعماق قلبي، لكن بسبب الوضع في إيران لم أستطع حقاً أن أفعل ذلك».



وكانت لاعبات المنتخب قد تعرضن لانتقادات في إيران، ووصفت وسائل الإعلام هناك لاعباته بالخيانة بسبب التزامهن الصمت أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني قبيل مباراته الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية، التي خسرها في 2 مارس الماضي.