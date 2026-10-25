علمت «عكاظ» من مصادر أن إدارة نادي النصر اقتربت من حسم ملف تجديد عقد اللاعب الفريق الكروي الأول نواف بوشل قبل دخوله فترة الستة أشهر «الحرة» في يناير القادم، والتي تتيح للاعب التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي، ويجري الاتفاق على تفاصيل بنود العقد الجديد التي تتضمن التفاصيل المالية ومدة العقد، ومن ثم الرفع للجنة الرقابة المالية للحصول على موافقتها على العقد الجديد، وتأتي التحركات النصراوية لتجديد عقد اللاعب في ظل الرقابة المالية التي يواجهها النادي على عقوده الجديدة والعقود التي سيتم تجديدها.

وتهدف الإدارة النصراوية لحسم ملف تجديد عقد اللاعب مبكراً، بهدف دعم استقرار الفريق الكروي الذي يحتاج للعناصر الأساسية التي تشكل دعامةً قويةً للفريق في مشاركاته المحلية والقارية في الموسم الجاري.

وكان بوشل أكّد في أحد المؤتمرات الصحفية أن ملف تجديد عقده يدار حالياً بين وكيل أعماله وإدارة النادي، متمنياً حسم الأمور بشكل إيجابي لضمان استقراره مع الفريق.

وانضم الظهير الأيمن نواف بوشل إلى نادي النصر في يناير 2023، قادماً من نادي الفتح بعد شراء النادي العاصمي المدة المتبقية من عقده بعقد ينتهي في صيف 2027.