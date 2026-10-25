تلقى ريال مدريد مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية استعانة مدربه جوزيه مورينيو، بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، بعدما تحسنت حالته الصحية إثر إصابته بالإنفلونزا، رغم إعلان النادي استبعاده من اللقاء في وقت سابق الأحد.



ووفقاً لما أورده موقع «ذا أثلتيك»، يأمل كورتوا (34 عاماً) في اللحاق بالمواجهة المرتقبة، مع إمكانية السفر برفقة بعثة الفريق ووضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني، شريطة السماح له بذلك وفقاً لتطور حالته الصحية.



وكان ريال مدريد قد أعلن صباح الأحد غياب حارسه الأساسي عن المباراة، قبل أن تلوح إمكانية تغير الموقف، في تطور قد يمنح الفريق دفعة مهمة في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.



ويعوّل ريال مدريد كثيراً على الحارس البلجيكي، الذي شارك أساسياً في جميع مباريات الفريق خلال الموسم الحالي، فيما يمثل الأوكراني أندري لونين الخيار البديل في حال تعذر مشاركة كورتوا. وسبق للونين خوض 43 مباراة في الدوري الإسباني خلال المواسم الخمسة الماضية، في ظل غياب الحارس الأول.



وتعكس تحركات النادي مدى حذره بشأن جاهزية كورتوا، إذ ضم إلى البعثة الحارس الأوكراني إيليا فولوشين، الذي لم يسبق له المشاركة في مباراة رسمية مع الفريق الأول، إلى جانب سيرخيو ميستري، تحسباً لأي مستجدات تتعلق بمركز حراسة المرمى.



ويخوض كورتوا موسمه التاسع مع ريال مدريد، منذ انتقاله من تشيلسي صيف 2018، ونجح في ترسيخ مكانته أحد أبرز حراس العالم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 98 مباراة بالدوري الإسباني، وأسهم في تتويج الفريق بـ12 لقباً، بينها ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقبان في دوري أبطال أوروبا.



وينتهي عقد الحارس البلجيكي بنهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بتمديده عاماً إضافياً حتى 2028.



وتأتي احتمالات عودة كورتوا في توقيت حساس لريال مدريد، الذي يدخل الكلاسيكو متأخراً بست نقاط عن برشلونة متصدر الدوري، بعد تحسن نتائجه أخيراً بانتصاريه على إشبيلية ولايبزيغ.



وفي المقابل، سيفتقد الفريق خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يواصل تنفيذ عقوبة الإيقاف المحلية لأربع مباريات، ما يزيد أهمية جاهزية العناصر الأساسية قبل المواجهة المرتقبة.