شهد سوق الانتقالات الصيفية تحركات كبيرة في صفوف أندية القمة، مع تباين واضح في إستراتيجيات الأندية الأربعة الكبرى.



الاتحاد الأكثر نشاطاً في المغادرين، إذ غادر الفريق 14 لاعباً أبرزهم فابينيو وموسى ديابي وماريو ميتاي وفيصل الغامدي وعبدالرحمن العبود، فيما اكتفى بسبع صفقات جديدة تصدرها الهولندي جورجينيو فينالدوم القادم من الاتفاق، والكولومبي ريتشارد ريوس ومروان الصحفي.



الهلال قام بثورة فنية شملت 14 راحلاً من بينهم جواو كانسيلو ومالكوم وكريم بنزيما وداروين نونيز وعلي البليهي، مقابل 9 أسماء قادمة أبرزها البرازيلي جابرييل مارتينيلي ومحمد العويس.



الأهلي جدد جلده الأوروبي برحيل رياض محرز وفرانك كيسي وضم 9 أسماء جديدة يقودها سعيد باعطية وإبراهيم ديابي وفرانسيسكو ترينكاو وعبدالله رديف.



أما النصر فكان الأهدأ، إذ حافظ على قوامه الأساسي واكتفى بضم سامو كوستا، مقابل رحيل خمسة أسماء أبرزهم: بروزوفيتش، وجون دوران، وويسلي، وعلي الحسن.



جرافيك



1- سوق انتقالات النصر



القادمون:



- سامو كوستا



المغادرون:



- مارسيلو بروزوفيتش



- جون دوران



- ويسلي



- هارون كمارا



- علي الحسن



2- سوق انتقالات الأهلي



القادمون (9 صفقات):



- أبو بكر كينتيه



- مشعل المطيري



- إدوارد سبيرتسيان



- فرانسيسكو ترينكاو



- سيف مسعود



- عبدالله رديف



- تيم بوندارينكو



- سعيد باعطية



- إبراهيم ديابي



المغادرون (8 صفقات):



- فرانك كيسي



- رياض محرز



- عيد المولد



- أيمن فلاتة



- يزن مدني



- ماتيو دامس



- إنزو ميو



- ريكاردو ماتياس



3- سوق انتقالات الاتحاد



القادمون (7 صفقات):



- مروان الصحفي



- راكان كعبي



- فارس عابدي



- ديون لوبي



- مختار علي



- ريتشارد ريوس



- جورجينيو فينالدوم



المغادرون (14 صفقة):



- ريكاردو كارابايو - عوض الناشري - عبدالعزيز البيشي - حامد الشنقيطي - ماريو ميتاي - فابينيو - فيصل الغامدي - أوناي هيرنانديز - عبدالرحمن العبود - موسى ديابي - ستيفان كيلر - عبدالإله هوساوي - ماتيو بوريل - فواز الصقور



4- سوق انتقالات الهلال



القادمون (9 صفقات):



- عبدالله العنزي - بربري دهل - محمد العويس - أحمد الصرنوخ - نواف الحبشي - يسينسيو سامرفيل - محمد محرزي - مي واتكينز - جابرييل مارتينيلي



المغادرون (14 صفقة):



- عبدالله رديف - محمد القحطاني - أحمد أبو راسين - ماركوس ليوناردو - عبدالكريم دارسي - محمد الزيد - عبدالله الزيد - جواو كانسيلو - ماثيو باتويه - مالكوم - داروين نونيز - كريم بنزيما - علي البليهي - بابلو ماري



الخلاصة: الاتحاد والهلال هما الأكثر تغييراً في القائمة. الأهلي عمل إحلالاً كاملاً للأجانب، والنصر كان الأهدأ في الميركاتو واكتفى بصفقة واحدة.