تصدر المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم المشهد في برشلونة، بعدما تحرك النادي الكتالوني لتأمين مستقبل اللاعب وتحصينه أمام اهتمام الأندية الأوروبية، في ظل التطور اللافت الذي أظهره منذ انضمامه إلى الفريق.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، بدأ برشلونة محادثات مع وكيل عبد الكريم بشأن تحسين عقده، وعلى رأس الملفات المطروحة تعديل قيمة الشرط الجزائي، الذي يبلغ حالياً 15 مليون يورو، مع توجه النادي لرفعه إلى 150 مليون يورو، في خطوة تعكس حجم الثقة المتزايدة في المهاجم المصري.

ويأتي التحرك بعدما قدم عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، مستويات لافتة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ سجل 4 أهداف خلال مبارياته التحضيرية مع الفريق الأول، من بينها هدف في شباك الأهلي خلال مباراة كأس خوان غامبر، ليحجز لنفسه مكاناً ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك.

وكان برشلونة قد ضم عبد الكريم نهائياً من الأهلي المصري خلال يونيو الماضي، بعدما قرر تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة مقابل 1.5 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومتغيرات مرتبطة بمشاركاته وأهدافه مع الفريق. ويستمر عقد المهاجم المصري الحالي حتى عام 2029.

ويعكس اهتمام برشلونة بتعديل العقد سرعة ارتفاع أسهم اللاعب داخل النادي، إذ أصبح الشرط الجزائي الحالي البالغ 15 مليون يورو منخفضاً للغاية مقارنة بالتقييم الذي بات يحظى به بعد تألقه في فترة الإعداد، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك قبل أن تتزايد إمكانية جذب اهتمام أندية أخرى.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين برشلونة وممثلي اللاعب لا تزال مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الجديد حتى الآن. كما أفادت تقارير سابقة بأن النادي يدرس رفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو، أي عشرة أضعاف قيمته الحالية، بينما تحدثت مصادر أخرى عن رغبة برشلونة في إزالة الشرط الحالي واستبداله بشروط جديدة أكثر حماية لمصلحة النادي.

وعلى المستوى الفني، يحظى عبد الكريم باهتمام فليك، الذي سبق أن أبدى إعجابه بتطور المهاجم المصري، فيما جاءت مشاركته الأولى في الدوري الإسباني لتمنحه دفعة جديدة في طريقه نحو تثبيت أقدامه مع الفريق الأول. وشارك عبد الكريم بالفعل في مباراة برشلونة أمام رايو فايكانو، مسجلاً ظهوره الرسمي الأول في «لا ليغا».

ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه برشلونة إلى الاستفادة من المواهب الشابة داخل النادي، بعدما أثبت عبد الكريم خلال فترة قصيرة أنه قادر على المنافسة وإثبات نفسه أمام لاعبي الفريق الأول.

وبينما لا يزال طريقه نحو الحصول على دور أساسي طويلاً، فإن اهتمام النادي بتحصينه بعقد جديد وشرط جزائي قد يصل إلى 150 مليون يورو يمثل مؤشراً واضحاً على الرهان الكتالوني على مستقبل المهاجم المصري.