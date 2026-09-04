أكد المدير الرياضي لنادي سندرلاند الإنجليزي فلوريان غيسولفي أن ناديه تلقى اتصالات من نادي الاتحاد لبحث إمكانية التعاقد مع جناحه الأيمن المغربي شمس الدين طالبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات دون عرض رسمي

وقال غيسولفي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «الاتحاد أجرى اتصالات معنا بشأن التعاقد مع طالبي، لكن لا يوجد اتفاق لأنه لم يصل عرض رسمي، قد تكون صفقة رائعة للغاية بالنسبة لهم، لأن طالبي لاعب شاب من الطراز الرفيع وموهبة استثنائية، لكنني لا أعرف ما إذا كان الأمر ممكناً أم لا».

طالبي يُريد الاتحاد

وأضاف: «طالبي يريد الانتقال إلى الاتحاد، لقد أخبرني وكيله بأن اللاعب مقتنع بالمشروع، لكن إدارة النادي لن تسمح برحيله إذا لم يكن المقابل المالي مناسباً».

عروض مرفوضة

وتابع: «شمس الدين تلقى عروضاً من لايبزيغ ومارسيليا وفيورنتينا، لكنه رفضها، فيما تدور حالياً بعض الأحاديث حول اهتمام غلطة سراي، غير أنني لا أعرف مدى جديتها».

أرقام طالبي

وشارك الجناح الأيمن المغربي، البالغ من العمر 21 عاماً، في 28 مباراة بقميص سندرلاند في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بإجمالي 1564 دقيقة، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

عقد طويل مع سندرلاند

ويمتد عقد شمس الدين طالبي مع سندرلاند حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ25 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.