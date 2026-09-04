قدم نادي الاتحاد عرضاً جديداً إلى فينورد الهولندي للتعاقد مع جناحه الأيمن الجزائري أنيس حاج موسى، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد قدم عرضاً أولياً إلى فينورد بقيمة 30 مليون يور، لتعويض الفرنسي موسى ديابي الذي انتقل إلى باير ليفركوزن الألماني



الاتحاد يرفع عرضه

وبحسب الصحفي بشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، سانتي أونا، فقد رفع الاتحاد عرضه إلى 37.5 مليون يورو، في محاولة لإنجاز صفقة حاج موسى من فينورد.

وأضاف أن الاتحاد عرض على الجناح الأيمن الجزائري عقداً لمدة أربع سنوات.



موسم استثنائي مع فينورد

وقدم حاج موسى أداءً استثنائياً مع فينورد في الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في 40 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.



عقد حتى 2030

ويرتبط أنيس حاج موسى بعقد مع فينورد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».