أطلقت شركة «أوبر»، بالتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي البريطانية «وايف» (Wayve)، أولى رحلاتها ذاتية القيادة المتاحة للجمهور في المملكة المتحدة، وذلك في العاصمة لندن، في خطوة تمهد لتوسيع نطاق استخدام المركبات ذاتية القيادة في خدمات النقل.

وبدأت الخدمة في 3 سبتمبر الجاري، بعدد محدود من السيارات الكهربائية من طراز Ford Mustang Mach-E، والمجهزة بنظام قيادة مدعوم بالذكاء الاصطناعي من «وايف».

ويمكن لعملاء «أوبر» الذين يستخدمون خدمات UberX وUber Electric وUber Comfort أن تُسند إليهم إحدى المركبات ذاتية القيادة، دون رسوم إضافية.

ورغم اعتماد المركبات على نظام القيادة الذاتية، تعمل الخدمة حاليًا تحت إشراف بشري، إذ يوجد داخل كل مركبة سائق مرخّص ومدرّب من هيئة النقل في لندن، لمراقبة الرحلة والتدخل أو تولي القيادة عند الحاجة.

وأوضحت «أوبر» أن الراكب سيُمنح خيار قبول الرحلة ذاتية القيادة أو التحول إلى سيارة يقودها سائق، وذلك قبل وصول المركبة. كما يمكن للمستخدمين في لندن تفعيل خيار المركبات ذاتية القيادة من إعدادات التطبيق لزيادة فرص إسناد إحدى هذه الرحلات إليهم.

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 140 ألف شخص في لندن سجلوا اهتمامهم بالخدمة.

وتتيح المركبات ذاتية القيادة التنقل في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية، باستثناء المطارات، لتشكل الخدمة أول إتاحة لرحلات ذاتية القيادة للجمهور في المملكة المتحدة.