تتجه الأنظار غدًا السبت إلى بولندا، التي تستضيف كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا حتى 27 سبتمبر، وسط توقعات بحضور نحو 15 ألف مشجع في مباراتي الافتتاح، مع استمرار الغموض بشأن مشاركة جياني إنفانتينو ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، في الحدث.



وتأتي البطولة في توقيت حساس بالنسبة لإنفانتينو، بعد تراجعه عن مشروع «فيفا فورورد إنتربرايز» إثر معارضة قوية من « يويفا » واتحادات قارية أخرى، وهو المقترح الذي كان يستهدف نقل الحقوق التجارية لمسابقات «فيفا» إلى شركة جديدة مقابل استثمارات خاصة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار.



ومنذ ذلك الحين، تعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة للمغادرة، لكنه أعلن عزمه الترشح لولاية رابعة في انتخابات مارس 2027.



وتنطلق البطولة بمواجهتي بولندا أمام الأرجنتين، والمكسيك ضد بنين في كاتوفيتسه، بينما لم يحسم «فيفا» حتى الآن موقف إنفانتينو من حضور المباراتين.